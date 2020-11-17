Tarihi Vaniköy Camii yangını soruşturması; Başsavcılıktan açıklama
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Tarihi Vaniköy Camii yangını soruşturması; Başsavcılıktan açıklama

17.11.2020 14:59 | Son Güncelleme: 17.11.2020 15:04
Tarihi Vaniköy Camii yangını soruşturması; Başsavcılıktan açıklama

Yüksel KOÇ / İSTANBUL Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Vaniköy Camii yangınıyla ilgili yazılı basın açıklaması yaptı.

Yüksel KOÇ/ İSTANBUL Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Vaniköy Camii yangınıyla ilgili yazılı basın açıklaması yaptı. Açıklamada, itfaiyenin ön raporunda yangının cami içerisinde bulunan çoklu elektrik kablolarında oluşan elektriksel ısınma sonucu başladığı belirtilerek, dün soruşturmayı yürüten savcı ile birlikte 4 kişilik bilirkişi heyetinin olay yerinde inceleme yaptığı kaydedildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:

"İstanbul ili Üsküdar ilçesi Kandilli Mahallesi'nde bulunan Vaniköy Camii'nde 15.11.2020 günü ağır hasara neden olacak nitelikte yangın çıktığının öğrenilmesi üzerine derhal Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Bu soruşturma kapsamında görevlendirilen Cumhuriyet Savcısı tarafından 16.11.2020 günü mahallinde bir elektrik mühendisi, bir itfaiye amiri, bir makine ve ısı sistemleri mühendisi ile bir yangın sigorta eksperinden oluşan bilirkişi heyetiyle birlikte inceleme yapılmıştır. Ayrıca olaya tanık olan kişilerin beyanları alınmış, bölgedeki kamera kayıtları temin edilmiş ve kolluk ekiplerine de yangının çıkış nedeninin tespitine yönelik delil toplanması yönünde talimat verilmiştir. Yangının söndürülmesine müteakip Anadolu Yakası İtfaiye Müdürlüğünce hazırlanan raporda, 'yangının cami içerisinde bulunan çoklu elektrik kablolarında oluşan elektriksel ısınma sonucu kablo izolasyonlarının tutuşmasıyla başladığı ve ahşap döşeme malzemeleri ile çatıya sirayet ederek binanın tamamına yayıldığı' şeklinde görüş bildirilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığımız nezaretinde yapılan ayrıntılı bilirkişi incelemesine ilişkin rapor ise henüz tamamlanmamıştır. Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması ve varsa yangının çıkışında sorumluluğu bulanan kişilerin tespit edilip haklarında yasal gereğine tevessül amacıyla gereken tüm araştırmalar titizlikle sürdürülmektedir."

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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