Son dakika gündem: TARİHİ HAMAMDA YANGIN

MURATPAŞA, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da 3 yıldır kullanılmayan ve madde bağımlıların barınak haline getirdiği tarihi hamamda yangın çıktı. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede söndürülürken, isyan eden mülk sahibi Süleyman Kaçaroğlu, Madde bağımlıları ile başa çıkamıyoruz dedi.

Yangın, saat 11.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kaleiçi semti Tuzcular Mahallesi'nde bulunan tarihi Nazır Hamamı'nda çıktı. Yaklaşık 3 yıldır kullanılmayan 500 yıllık tarihi hamamdan dumanların yükselmeye başladığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Hamamda daha önce de yangın çıktığını belirten mülk sahibi Süleyman Kaçaroğlu, Madde bağımlıları ile başa çıkamıyoruz. İçeriye girmelerini önlemek için demir kapı yaptırdık. Onu da çaldılar. Bugün yine yangın çıktı. Şimdi kapılara duvar örmeyi düşünüyoruz dedi. Kaleiçi Kentsel ve 1. Derece Arkeolojik Sit alanında 1. Grup yapı olarak tescillenen Nazır Hamamı, 17. yüzyılda yapıldı. Dikdörtgen, haçvari, dört eyvanlı ve köşe hücreli plan tipinde, merkezi kubbeyle örtülü olan sıcaklık bölümünün etrafında iki beşik tonoz, bir kubbe, üç eyvan ve iki halvet hücresinin yer aldığı hamamdan, Antalya'yı ziyaret eden Evliya Çelebi 'Sehayahatname' adlı eserinde de bahsediyor.