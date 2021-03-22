Son dakika gündem: Tanzanya'nın başkenti Dodoma'da, hayatını kaybeden eski Devlet Başkanı Magufuli için cenaze töreni düzenlendi
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Son dakika gündem: Tanzanya'nın başkenti Dodoma'da, hayatını kaybeden eski Devlet Başkanı Magufuli için cenaze töreni düzenlendi

22.03.2021 14:21 | Son Güncelleme: 22.03.2021 14:39
Son dakika gündem: Tanzanya'nın başkenti Dodoma'da, hayatını kaybeden eski Devlet Başkanı Magufuli için cenaze töreni düzenlendi

Son dakika habere göre Tanzanya'da geçen hafta yaşamını yitiren Eski Devlet Başkanı John Magufuli için başkent Dodoma'da cenaze töreni gerçekleştirildi.

Tanzanya'da geçen hafta yaşamını yitiren Eski Devlet Başkanı John Magufuli için başkent Dodoma'da cenaze töreni gerçekleştirildi.

Televizyonların canlı yayınladığı başkent Dodoma'daki Jamhuri Stadyumundaki törene, Kenya, Malavi, Komorlar Birliği, Mozambik, Zimbabve, Zambiya, Namibya, Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Ruanda, Burundi, Angola ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden üst düzey isimler ile liderler katıldı.

Törende konuşan Kongo Demokratik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Felix Tshisekedi, Magufuli'nin Afrika ülkelerinin kurucularının kıtaya birlik getirme hayallerini gerçekleştirmek için ömrünü harcadığını söyledi.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa da "Afrika kıtasını savunan bir Afrikalı kahramanımızı kaybettik." ifadesini kullandı.

Cuma günü toprağa verilmesi planlanıyor

17 Mart'ta kalp rahatsızlığından ötürü hayatını kaybettiği açıklanan Magufuli'nin naaşı, hafta sonu Darüsselam kentinde dolaştırılmıştı.

Hafta içinde naaşı ulusal cenaze töreni için ülkenin farklı şehirlerine taşınacak Magufuli'nin 26 Mart Cuma günü doğduğu Chato kentinde toprağa verilmesi planlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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