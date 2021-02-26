Son dakika gündem: Tahran'da doğal gaz patlaması: 1 ölü
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Son dakika gündem: Tahran'da doğal gaz patlaması: 1 ölü

26.02.2021 21:41 | Son Güncelleme: 26.02.2021 21:44
Son dakika gündem: Tahran'da doğal gaz patlaması: 1 ölü

Son dakika haberleri: İran'ın başkenti Tahran'da doğal gaz sızıntısı nedeniyle meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İran'ın başkenti Tahran'da doğal gaz sızıntısı nedeniyle meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Tahran'a bağlı Pakdeşt ilçesinde doğal gaz sızıntısı kaynaklı bir patlama yaşandı.

Patlama nedeniyle bir evin tamamen yıkıldığı, bazı binaların da zarar gördüğü belirtilirken, olayda 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin ise yaralandığı aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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