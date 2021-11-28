Son dakika gündem: Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman, EİT Zirvesi'nde konuştu
Son dakika haberlerine göre Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman'ın konuşması AŞKABAT - Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta, Karakum Otel'de düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 15. Zirvesi'nde konuştu.
Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman'ın konuşması
AŞKABAT - Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta, Karakum Otel'de düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 15. Zirvesi'nde konuştu.