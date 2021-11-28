Son dakika gündem: Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman, EİT Zirvesi'nde konuştu - Haberler
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Son dakika gündem: Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman, EİT Zirvesi'nde konuştu

AA - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman'ın konuşması AŞKABAT - Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta, Karakum Otel'de düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 15. Zirvesi'nde konuştu.

Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman'ın konuşması

AŞKABAT - Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta, Karakum Otel'de düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 15. Zirvesi'nde konuştu.

Son dakika gündem: Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman, EİT Zirvesi'nde konuştu

Son dakika gündem: Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman, EİT Zirvesi'nde konuştu

Son dakika gündem: Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman, EİT Zirvesi'nde konuştu

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AA - Son Dakika Haberleri

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