Son dakika gündem: Tabancayla kalbine ateş eden genç ağır yaralandı

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde tabancayla kalbine ateş ederek intihar etmek isteyen genç ağır yaralandı.Olay bugün saat 10.30 sıralarında Gelibolu ilçe merkezinde bulunan Piri Reis Müzesi önünde meydana geldi. Elindeki tabancayı kalbine dayayan fırıncı ustası Abdullah Kiriş (28), polis ekiplerini harekete geçirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Ekipler Kiriş'i ikna etmeye çalıştı. Ayrıca olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürü Fadıl Güçlü ve İlçe Kaymakamı Hakan Kılıçkaya, Abdullah Kiriş'i ikna etmeye çalıştı. Uzun uğraşlar sonuç vermedi. Kiriş, kalbine dayadığı tabancanın tetiğini çekti.

Ağır yaralanan Kiriş, olay yerinde bekleyen ambulans ile Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İlk müdahalenin ardından ise Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

SOSYAL MEDYADAN İNTİHAR EDECEĞİNİ DUYURDUGelibolu ilçesinde tabancayı kalbine dayayıp ateşleyen Abdullan Kiriş'in, sosyal medya hesabından intihar edeceğini duyurduğu ortaya çıktı. Kiriş, sosyal medya hesabına, "Piri Reis Müzesi önündeyim. Son bir deniz havası alıyorum. Dertlerimi hep denize dökerdim. Şimdi ise, son kez döktüm içimi. Hakkınızı helal edin' mesajını yazdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı