Son dakika gündem: Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Husilere ait bomba yüklü İHA'nın imha edildiğini açıkladı
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Son dakika gündem: Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Husilere ait bomba yüklü İHA'nın imha edildiğini açıkladı

Son dakika gündem: Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Husilere ait bomba yüklü İHA'nın imha edildiğini açıkladı
Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Yemen'de hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husi milislere ait bomba yüklü insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

Yemen'de hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husi milislere ait bomba yüklü insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan haberde koalisyon güçlerinin konuya ilişkin açıklamasına yer verildi.

Koalisyon güçleri, Husilerin, Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Hamis Muşayt bölgesine gönderdiği bomba yüklü bir İHA'nın etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Açıklamada, Husilerin sivilleri hedef almaya devam ettiği, koalisyon güçlerinin de sivilleri korumak için gerekli önlemleri aldığı kaydedildi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri son iki günde Husilere ait üçüncü İHA'yı imha etti.

Öte yandan, Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri ise sabah saatlerinde Hamis Muşayt bölgesinde yer alan Kral Halid Hava Üssü'nü hedef aldıklarını ifade etti.

"Kasıf-2" tipi İHA ile gerçekleştirdikleri saldırıda hedefin tam isabetle vurulduğunu kaydeden Seri, konuya ilişkin detaylı bilgi vermedi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı meşru Yemen hükümetine destek veriyor.

Husiler sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini hedef alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy

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