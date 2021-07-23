Son dakika gündem: Suudi Arabistan'da sel
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Son dakika gündem: Suudi Arabistan'da sel

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Suudi Arabistan'ın Cizan kentinde aşırı yağışlar sele yol açtı.

Suudi Arabistan'ın Cizan kentinde aşırı yağışlar sele yol açtı.

Suudi Arabistan'ın Cizan kentinde aşırı yağışlar sonucu sel meydana geldi. Sel nedeniyle kentin caddeleri sular altında kalırken, çok sayıda araç sürüklendi. Selde çok sayıda evi su bastığı, bazı otoyolların da trafiğe kapatıldığı bildirildi. Cizan'daki sivil savunma ekipleri, sel sonucu çok sayıda yolun ulaşıma kapandığını aktararak mahsur kalanları kurtarmak için seferberlik ilan edildiğini duyurdu.

Cizan Bölgesi Valisi Prens Muhammed bin Nasır bin Abdülaziz ise sele ilişkin gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtti.

(Hamad Alnajjar/İHA)

Son dakika gündem: Suudi Arabistan'da sel
Son dakika gündem: Suudi Arabistan'da sel
Son dakika gündem: Suudi Arabistan'da sel
Son dakika gündem: Suudi Arabistan'da sel

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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