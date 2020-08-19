Son dakika gündem: Suudi Arabistan'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 36 kişi öldü Son dakika haberlerine göre Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 36 artarak 3506'ya yükseldi.

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 36 artarak 3506'ya yükseldi.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 36 kişinin daha hayatını kaybettiği, 1363 kişinin enfekte olduğu, 1180 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, can kaybının 3 bin 506'ya, vakaların 302 bin 686'ya, iyileşenlerin 274 bin 91'e çıktığı ifade edildi.

Kaynak: AA