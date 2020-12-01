Son dakika gündem: Sütler çocuklara ulaşmak üzere, paylaşım noktası raflarında yerini aldı

Son dakika gündem haberine göre Gölbaşı Belediyesi Paylaşım Noktası ile Gölbaşılı vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Gölbaşı Belediyesi Paylaşım Noktası ile Gölbaşılı vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde bir süt firması ile bir araya gelerek iş birliğine imza atan Gölbaşı Belediyesi, yoksul ve çocuklu ailelere süt dağıtacak. 4 bin adet çocuk sütü ve 2 bin 180 adet çocuk sütünü bağışlayarak Paylaşım Noktası'na destek veren süt firması yetkililerine teşekkür eden Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "Bağışlanan sütler yoksul ve çocuklu ailelere dağıtılmak üzere paylaşım noktamızın raflarında yerini aldı. Paylaşım Noktamıza yaptıkları katkı için bir kez daha teşekkür ederim. Paylaşım noktamız desteklerle büyüyor. Birçok ailenin yüzünü güldürüyor" açıklamasında bulundu.

"İhtiyacın yoksa atma, paylaş"

Paylaşım Noktası tarafından başlatılan "İhtiyacın yoksa atma, paylaş" sloganıyla düzenlenen kampanya sayesinde pek çok kapıya ulaştıklarını aktaran Ramazan Şimşek, "Her yaşta ihtiyaç sahibi vatandaşımızın giyim ihtiyacını karşılamakla birlikte, çeşitli ev eşyaları ve beyaz eşya taleplerini de gidermeye çalışıyoruz. Kampanya dahilinde vatandaşlarımız, kullanılabilecek durumda olan çeşitli giyim ve ev eşyalarını Paylaşım Noktası'na veriyor. Bu sayede hayırseverler ve ihtiyaçlar sahibi arasında bir gönül köprüsü oluşuyor. Bizlere 485 53 36-38 numaralı hatlardan ulaşabilirsiniz. Siz de atmayın paylaşın" çağrısında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Soner Aksakal