Son dakika gündem: Sürmene'de sel ve heyelan; mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı (4) Gelen son dakika haberlerine göre MAHSUR KALANLARIN KURTARILMA ANI KAMERADATrabzon'un Sürmene ilçesinde, sağanağın etkili olduğu Baştımar Mahallesi'nde meydana gelen sel nedeniyle mahsur kalan 6 kişinin, itfaiye ve belediye ekiplerince iş makinesiyle kurtarılma anı, cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

MAHSUR KALANLARIN KURTARILMA ANI KAMERADA Trabzon'un Sürmene ilçesinde, sağanağın etkili olduğu Baştımar Mahallesi'nde meydana gelen sel nedeniyle mahsur kalan 6 kişinin, itfaiye ve belediye ekiplerince iş makinesiyle kurtarılma anı, cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Salim SARIKOÇ/SÜRMENE (Trabzon),

Kaynak: DHA