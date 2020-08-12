Son dakika gündem: Sürmene'de sel ve heyelan; mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı (4)
Gelen son dakika haberlerine göre MAHSUR KALANLARIN KURTARILMA ANI KAMERADATrabzon'un Sürmene ilçesinde, sağanağın etkili olduğu Baştımar Mahallesi'nde meydana gelen sel nedeniyle mahsur kalan 6 kişinin, itfaiye ve belediye ekiplerince iş makinesiyle kurtarılma anı, cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.
12.08.2020 20:32 | Son Güncelleme: 12.08.2020 21:27
MAHSUR KALANLARIN KURTARILMA ANI KAMERADA
Trabzon'un Sürmene ilçesinde, sağanağın etkili olduğu Baştımar Mahallesi'nde meydana gelen sel nedeniyle mahsur kalan 6 kişinin, itfaiye ve belediye ekiplerince iş makinesiyle kurtarılma anı, cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.
Salim SARIKOÇ/SÜRMENE (Trabzon),
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Kaynak: DHA