Son dakika gündem: Sürmene'de sel ve heyelan; mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı (2) Son dakika haberlerine göre 'CAN KAYBININ OLMAMASI İÇİN DUA EDİYORUZ'Trabzon'un Sürmene ilçe Belediye Başkanı Rahmi Üstün, etkili sağanağın ardından sel ve heyelanların meydana geldiği bölgeye giderek, ekiplerin çalışmalarını inceledi.

'CAN KAYBININ OLMAMASI İÇİN DUA EDİYORUZ'

Trabzon'un Sürmene ilçe Belediye Başkanı Rahmi Üstün, etkili sağanağın ardından sel ve heyelanların meydana geldiği bölgeye giderek, ekiplerin çalışmalarını inceledi. İlçede 6-7 mahallede heyelanlı yerler olduğunu belirten Başkan Üstün, "Şu an 6-7 mahallemizde heyelan olan yerler var. Yolları kapalı olan mahalleler var. Büyükşehir Belediyesi, bizim belediyenin ve karayolundan istediğimiz iş makineleriyle beraber yolları açmaya çalışıyoruz. Daha önce 2 kişinin kayıp olduğu yönünde bir ihbar geldi. Ancak o 2 kişi başka bir eve sığınmıştı, onlar da bulundu. Şükür can kaybımız yok ama yollarda hasarlar var. Arazilerde seller var. Şu an kontrollü geçiş verebiliyoruz çünkü her an başka bir yerden sel gelebilir. Bunun da korkusunu yaşıyoruz. Çalışmalar devam ediyor, en kısa sürede yolları ulaşıma açacağız. Can kaybının olmaması için dua ediyoruz" dedi.Tolga SAĞLAM- Selay SAYKAL-Nurullah CABRİ- Salim SARIKOÇ/TRABZON,-

Kaynak: DHA