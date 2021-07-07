Son dakika gündem: Suriye'nin kuzeyinde teröristler, içinde bir anne ve hasta kızının bulunduğu ambulansa ateş açtı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika gündem: Suriye'nin kuzeyinde teröristler, içinde bir anne ve hasta kızının bulunduğu ambulansa ateş açtı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Suriye'nin kuzeyinde teröristler, içinde bir anne ve hasta kızının bulunduğu ambulansa ateş açtı.

Suriye'nin kuzeyinde teröristler, içinde bir anne ve hasta kızının bulunduğu ambulansa ateş açtı. Ölen veya yaralananın olmadığı keskin nişancı saldırısında ambulansın camı ve içindeki sağlık teçhizatında hasar meydana geldi.

Son dakika gündem: Suriye'nin kuzeyinde teröristler, içinde bir anne ve hasta kızının bulunduğu ambulansa ateş açtı
Son dakika gündem: Suriye'nin kuzeyinde teröristler, içinde bir anne ve hasta kızının bulunduğu ambulansa ateş açtı
Son dakika gündem: Suriye'nin kuzeyinde teröristler, içinde bir anne ve hasta kızının bulunduğu ambulansa ateş açtı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Varank Süleyman Soylu Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Şeyma Subaşı Kartal Tibet Orhan Gencebay
Spor Ali Koç Arda Turan Metin Oktay Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika gündem: Suriye'nin kuzeyinde teröristler, içinde bir anne ve hasta kızının bulunduğu ambulansa ateş açtı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 14:22:31. #1.15#

title