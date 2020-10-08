Son dakika gündem: Suriye'de Türk askerine teslim olan terörist Iğdır'a getirildi
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Son dakika gündem: Suriye'de Türk askerine teslim olan terörist Iğdır'a getirildi

08.10.2020 12:35 | Son Güncelleme: 08.10.2020 12:44
Son dakika gündem: Suriye'de Türk askerine teslim olan terörist Iğdır'a getirildi

Son dakika gelişmesine göre Suriye'de Türk askerlerine teslim olan terör örgütü PKK mensubu Iğdır'a getirildi.

Suriye'de Türk askerlerine teslim olan terör örgütü PKK mensubu Iğdır'a getirildi.

Iğdır Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK mensuplarının örgütten ayrılmalarını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında bir terörist, ailesinin de desteğiyle teslim olmaya ikna edildi.

Teröristin daha sonra Mardin sınırında güvenli şekilde teslim olması sağlandı.

Suriye'de faaliyet gösterdiği belirlenen terörist, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kente getirilerek hakkındaki adli işlemlere başlandı.

Son zamanlarda düzenlenen etkili operasyonlar sonucunda çözülme sürecine girdiği belirtilen terör örgütü mensuplarının ikna edilerek teslim olmalarının sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız

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