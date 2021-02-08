Sultangazi Gazi Mahallesi'nde çatı uçması güvenlik kamerasında
08.02.2021 22:14 | Son Güncelleme: 08.02.2021 22:22
İstanbul DHA- SULTANGAZİ'de fırtına nedeniyle çatı uçtu.
İstanbul DHA- SULTANGAZİ'de fırtına nedeniyle çatı uçtu. Çatının uçtuğu sokakta korku dolu dakikalar güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul'da fırtına çok sayıda çatı uçurdu. Sultangazi de o adreslerden biri oldu. Gazi mahallesinde bir binanın çatısı büyük gürültü ile caddeye uçtu. Bu sırada sokakta bulunanlar kaçarak çatının altında kalmaktan kurtuldu. Ancak araçlarda hasar meydana geldi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı