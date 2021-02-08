Sultangazi Gazi Mahallesi'nde çatı uçması güvenlik kamerasında
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Sultangazi Gazi Mahallesi'nde çatı uçması güvenlik kamerasında

08.02.2021 22:14 | Son Güncelleme: 08.02.2021 22:22
Sultangazi Gazi Mahallesi'nde çatı uçması güvenlik kamerasında

İstanbul DHA- SULTANGAZİ'de fırtına nedeniyle çatı uçtu.

İstanbul DHA- SULTANGAZİ'de fırtına nedeniyle çatı uçtu. Çatının uçtuğu sokakta korku dolu dakikalar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'da fırtına çok sayıda çatı uçurdu. Sultangazi de o adreslerden biri oldu. Gazi mahallesinde bir binanın çatısı büyük gürültü ile caddeye uçtu. Bu sırada sokakta bulunanlar kaçarak çatının altında kalmaktan kurtuldu. Ancak araçlarda hasar meydana geldi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. 


Sultangazi Gazi Mahallesi'nde çatı uçması güvenlik kamerasında
Sultangazi Gazi Mahallesi'nde çatı uçması güvenlik kamerasında
Sultangazi Gazi Mahallesi'nde çatı uçması güvenlik kamerasında
Sultangazi Gazi Mahallesi'nde çatı uçması güvenlik kamerasında

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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