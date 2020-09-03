Son dakika gündem: SULTANGAZİ'DE YASADIŞI SİLAH İMALATHANESİNE OPERASYON KAMERADA
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Son dakika gündem: SULTANGAZİ'DE YASADIŞI SİLAH İMALATHANESİNE OPERASYON KAMERADA

Son dakika haberi... Tekstil atölyesi silah imalathanesi çıktı.

03.09.2020 12:30 | Son Güncelleme: 03.09.2020 12:47

Tekstil atölyesi silah imalathanesi çıktı.

Alper KORKMAZ/ Sultangazi'de, polis ekipleri tarafından yasadışı silah imalathanesine yapılan operasyonda çok sayıda tabanca, mermi ve silah imalatında kullanılan materyal yakalandı. Operasyon sonucu 1 kişi tutuklanırken, operasyon anı polis kamerasına yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Silah, Mühimmat ve Tehlikeli Madde Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, şehir genelinde yasadışı silah ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda Sultangazi'de, yasadışı silah imalathanesi olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından kaçak silah imalathanesine yapılan operasyonda, 51 adet namlusu değiştirilerek orijinalliği bozulan tabanca, 23 adet kurusıkı tabanca, 88 adet tabanca namlusu, 48 adet tabanca sürgüsü, 25 adet horoz tertibatı, 400 adet fişek, 1 adet spiral makinesi, 1 adet mengene, 1 adet torna makinesi, 1 adet namlu açmaya yarayan masa üstü matkap, 1 adet hava basınçlı makine ve çok sayıda silah imalatında kullanılan farklı materyaller ele geçirildi. İmalathanenin resmi kayıtlarda tekstil atölyesi olarak gözüktüğü öğrenildi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan 1 kişi, çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Son dakika gündem: SULTANGAZİ'DE YASADIŞI SİLAH İMALATHANESİNE OPERASYON KAMERADA

Kaynak: DHA

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