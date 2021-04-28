Son Dakika | Sultangazi'de yangın; üst katta mahsur kalan aileyi itfaiye kurtardı (2)

Gelen son dakika haberine göre Emin YEŞİL / -SULTANGAZİ'de, 6 katlı binanın 3'üncü katında yangın çıktı.

Emin YEŞİL/ -SULTANGAZİ'de, 6 katlı binanın 3'üncü katında yangın çıktı. Duman nedeniyle üst katta mahsur kalan anne baba ve 2 çocuğu itfaiye merdivenine alınarak, kurtarıldı.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Esentepe Mahallesi 2850 Sokak'ta çıktı. 6 katlı binanın üçüncü katında bilinmeyen nedenle çıkan yangında dumanlar yükseldi. Çevredekiler tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Bina sakinleri kendi imkanlarıyla dışarı çıkarak itfaiyenin gelmesini beklerken, üst katlardaki bir aile mahsur kaldı. Anne, baba ve 2 çocuktan oluşan aile üyeleri, itfaiye merdivenine alınarak, kurtarıldı. 4 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, daire sahibi kadının itfaiye ekiplerinin çalışmalarını gözyaşları arasında izlediği görüldü. Kadını komşuları teselli etmeye çalıştı. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alındı. Zarara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı