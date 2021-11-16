Son dakika gündem: Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda çıkan yangın söndürüldü - Haberler
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Son dakika gündem: Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda çıkan yangın söndürüldü

AA / Hakan Can Şahin - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Kayseri'de kesin korunacak hassas alan ilan edilen Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda çıkan yangın söndürüldü.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de kesin korunacak hassas alan ilan edilen Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yeşilhisar, Develi ve Yahyalı ilçeleri arasında yer alan, 250'den fazla kuş türüne konaklama, üreme ve beslenme imkanı sağlayan Sultan Sazlığı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, arazinin balçık olmasından dolayı yangının çıktığı alana ulaşmakta güçlük yaşadı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren çalışmalarının ardından söndürülen yangında, 100 dönüme yakın arazi zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Son dakika gündem: Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda çıkan yangın söndürüldü

Son dakika gündem: Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda çıkan yangın söndürüldü

Son dakika gündem: Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda çıkan yangın söndürüldü

AA / Hakan Can Şahin - Son Dakika Haberleri

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