Son dakika gündem: Sudan'dan ayrılıkçı Tigray bölgesine operasyon düzenleyen Etiyopya'ya destek
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Son dakika gündem: Sudan'dan ayrılıkçı Tigray bölgesine operasyon düzenleyen Etiyopya'ya destek

10.11.2020 23:21 | Son Güncelleme: 10.11.2020 23:25
Son dakika gündem: Sudan'dan ayrılıkçı Tigray bölgesine operasyon düzenleyen Etiyopya'ya destek

Son dakika haberi: Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, kuzeydeki ayrılıkçı Tigray eyaletini yöneten Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) yönelik operasyon düzenleyen Etiyopya hükümetine desteğini açıkladı.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, kuzeydeki ayrılıkçı Tigray eyaletini yöneten Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) yönelik operasyon düzenleyen Etiyopya hükümetine desteğini açıkladı.

Egemenlik Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Burhan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in Özel Temsilcisi ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Gedu Andargachew'i ofisinde kabul etti.

Burhan, mevcut durumda Sudan ve halkının komşusu Etiyopya ile dayanışma içinde olduğunu belirtti.

Andargachew de iki ülke ilişkilerini güçlendirmenin ve iş birliğini ilerletmenin önemine işaret etti.

Sudan medyası, Etiyopya ordusunun, Tigray bölgesinde yerel yönetimi devirmek için düzenlediği askeri operasyon nedeniyle aralarında askerlerin de bulunduğu onlarca Etiyopyalının Sudan'a sığındığını, bölgede 6 bin kadar Sudan askerinin konuşlandığını yazmıştı.

Sudan Savunma Bakanı Tümgeneral Yasin İbrahim, yaptığı açıklamada, ülkesinin Etiyopya'daki çatışmanın sonuçlarından duyduğu endişeyi dile getirerek, tüm tarafları aklıselim davranmaya, barışçıl çözüm aramaya ve itidalli olmaya çağırmıştı.

Sudan'ın Kesele ve Kadarif eyalet yönetimleri de geçen hafta Etiyopya sınırını kapatmıştı.

Sudanlı yetkililer, çatışmalar nedeniyle yaşanabilecek göç dalgasına karşı sığınmacılar için kamp hazırlıklarına başladıklarını açıklamıştı.

Tigray eyaletine askeri operasyonun ilk aşaması tamamlandı?

Federal hükümetin Tigray eyaletinde başlattığı askeri operasyonun ilk aşaması cuma günü tamamlandı.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, 4 Kasım'da ulusal ordu birliklerine saldıran ve savaş açan Tigray Halk Kurtuluş Cephesine karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.

Duyurunun hemen ardından Etiyopya Bakanlar Kurulu, Tigray eyaletinde 6 ay süreyle OHAL ilan etmişti.

Afrika'nın en kalabalık ikinci ülkesi olan Etiyopya'daki çatışmaların iç savaşa yol açması ve ülkeyi istikrarsızlaştırmasından endişe ediliyor.

Tigraylar bir dönem ülke siyasetine hakimdi

Oromo etnik kökenli ilk Başbakan Abiy Ahmed, 2018'de iktidara gelmeden önce TPLF, iktidar koalisyonunda ve ülke siyasetinde söz sahibiydi.

Oromolar 100 milyon civarındaki nüfusun yaklaşık yüzde 35'ini temsil ederken, Etiyopya'nın 11 yönetim bölgesinden kuzeydeki Tigray bölgesi sakinleri ise nüfusun yaklaşık yüzde 6'sını oluşturuyor.

Son dönemde, ülkedeki terör saldırılarının arkasında olmakla da suçlanan TPLF, iktidar koalisyonundan 2019'da ayrılmıştı.?

TPLF, hükümetin seçimleri erteleme kararına uymayarak eylülde yerel yönetim seçimlerini yapmış ve kazanmıştı.? Seçimlerin ardından merkezi yönetim, yerel idareyle tüm bağların koparıldığını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

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