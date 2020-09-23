Son dakika gündem: Sudan'daki sellerde ölü sayısı 124'e yükseldi
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Son dakika gündem: Sudan'daki sellerde ölü sayısı 124'e yükseldi

23.09.2020 23:59 | Son Güncelleme: 24.09.2020 00:03
Son dakika gündem: Sudan'daki sellerde ölü sayısı 124'e yükseldi

Gelen son dakika haberine göre Sudan'daki sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 124'e çıktı.

Sudan'daki sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 124'e çıktı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede birkaç aydır devam eden şiddetli yağışların neden olduğu sel ve taşkınlar sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 124'e yükseldi.

Seller nedeniyle 100 binden fazla ev kısmen ya da tamamen kullanılamaz hale geldi.

Sudan Savunma ve Güvenlik Konseyi, felaket nedeniyle 5 Eylül'de 3 ay süreyle acil durum ilan etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

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