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Son dakika gündem: Sudan'da askeri müdahale sonrası feshedilen Egemenlik Konseyi yeniden kuruldu

AA / Ömer Erdem - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Sudan'da askeri müdahale sonrası feshedilen Egemenlik Konseyi yeniden kuruldu

Son dakika haberi... Sudan Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, yayımladığı kararnameyle daha önce feshettiği Egemenlik Konseyi'ni (Devlet Başkanlığı) yeniden kurdu.

ORDU (AA) - Sudan Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, yayımladığı kararnameyle daha önce feshettiği Egemenlik Konseyi'ni (Devlet Başkanlığı) yeniden kurdu.

Burhan, Egemenlik Konseyi'nin başkanlığına kendisini, yardımcılığına ise Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Muhammed Hamdan Dagalu'yu getirdi.

Sudan'da askeri müdahale

Sudan'da 25 Ekim sabahı Başbakan Abdullah Hamduk ile çok sayıda siyasetçi gözaltına alınmış, ertesi gün Hamduk'un serbest bırakıldığı açıklanmıştı.

Askeri müdahale sonrası azledilen Hamduk, orduyla herhangi bir diyaloğa girmeden durumun 25 Ekim öncesine döndürülmesi şartına sıkıca bağlı olduğunu belirtmişti.

Sudan Ordusu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini, ülkedeki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını duyurmuştu.

AA / Ömer Erdem - Son Dakika Haberleri
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