Son dakika haberi: Su içmeyi reddedip orman yangınına kahramanca müdahale etti
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Son dakika haberi: Su içmeyi reddedip orman yangınına kahramanca müdahale etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Adana'nın Çukurova ilçesinde çıkan orman yangınını söndürmeye çalışan itfaiye eri vatandaşların su ikramına aldırış etmeden canla başla işine devam etti.

Adana'nın Çukurova ilçesinde çıkan orman yangınını söndürmeye çalışan itfaiye eri vatandaşların su ikramına aldırış etmeden canla başla işine devam etti.

Bölgede 2 Ağustos'ta öğle saatlerinde başlayan orman yangını yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucu kontrol atlına alındı. Yerleşim yerlerine kadar ilerleyen yangın nedeniyle de Bozcalar Mahallesi tahliye edildi. Yangını söndürmeye çalışan bir itfaiye erinin bölgede su dağıtımı yapan Selim Ağaçdalı isimli vatandaşın ikramın aldırış etmeden canla başla işine devam etmesi dikkat çekti. Bu anlar ise sosyal medyada paylaşılarak çok sayıda etkileşim aldı.

(İHA)

Son dakika haberi: Su içmeyi reddedip orman yangınına kahramanca müdahale etti
Son dakika haberi: Su içmeyi reddedip orman yangınına kahramanca müdahale etti
Son dakika haberi: Su içmeyi reddedip orman yangınına kahramanca müdahale etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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