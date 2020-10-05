Son dakika gündem: Stoltenberg'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi hakkında açıklama Açıklaması

Son dakika gündem haberi: NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye ile Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz'de askeri ayrıştırma usullerini görüştüklerini, görüşmenin iyi geçtiğini bildirdi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye ile Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz'de askeri ayrıştırma usullerini görüştüklerini, görüşmenin iyi geçtiğini bildirdi.

Stoltenberg, Erdoğan ile görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Erdoğan ile çeşitli güvenlik konularında iyi bir görüşme yaptığını belirten Stoltenberg, "Doğu Akdeniz için NATO'da geliştirilen askeri ayrıştırma usulleri mekanizmasını görüştük. Bunun diplomatik çabalara alan açması en büyük ümidimdir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam