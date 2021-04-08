Son dakika gündem: Sri Lanka'da güzellik yarışmasında birinci olan kişinin tacını geri alan eski "Dünya Güzeli" gözaltına alındı

Son dakika haberi: Sri Lanka'da düzenlenen güzellik yarışmasında birincilik ödülünü kazanan yarışmacının tacını, eşinden boşandığı gerekçesiyle sahnede geri alan eski "Dünya Güzeli" gözaltına alındı.

Sri Lanka'da düzenlenen güzellik yarışmasında birincilik ödülünü kazanan yarışmacının tacını, eşinden boşandığı gerekçesiyle sahnede geri alan eski "Dünya Güzeli" gözaltına alındı.

BBC'de yer alan habere göre, evli kadınların yarıştığı "Mrs. Sri Lanka" yarışmasında yaşanan olayda polis, kazananlara sahnede ödüllerini takdim etmekle görevli eski dünya güzeli Caroline Jurie'nin, tacını elinden aldığı Pushpika de Silva adlı yarışmacının kulisteki arbedede başından yaralanmasına sebep olduğunu iddia etti.

Başkent Kolombo'da hakim karşısına çıkarılan Jurie, kefaletle serbest bırakıldı.

4 Nisan gecesi düzenlenen yarışmada, Silva'nın güzellik kraliçesi seçildiğinin anons edilmesinin ardından sahneye çıkan Jurie, "Mrs. Sri Lanka" unvanını kazanıp taca sahip olan Silva'nın boşanmış olduğunu iddia ederek tacı geri almış ve ikinci olan güzele vermişti.

Yarışma organizatörleri, Silva'nın eşinden ayrı yaşadığını ancak boşanmadığını açıklayarak yaşananlardan ötürü özür dilemiş ve Silva'ya tacını iade etmişti.

Olayın ardından kuliste yaşanan arbedede kafa travması geçirdiği iddia edilen Silva, "maruz kaldığı mantıksız ve aşağılayıcı muamele nedeniyle" Jurie'den şikayetçi olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin