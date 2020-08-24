Son dakika gündem: Soylu: "Selde hayatını kaybedenlerin sayısı 7"
Bir son dakika haberine göre -İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklaması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinin yaşandığı Giresun'un Dereli ilçesinde açıklamalarda bulundu.
24.08.2020 13:02 | Son Güncelleme: 24.08.2020 14:08
-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklaması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinin yaşandığı Giresun'un Dereli ilçesinde açıklamalarda bulundu.
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Kaynak: AA