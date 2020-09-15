Son dakika gündem: Sosyal medyadan terör propagandasına 5 yıla kadar hapis istemi
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Son dakika gündem: Sosyal medyadan terör propagandasına 5 yıla kadar hapis istemi

Gelen son dakika haberine göre Adana'da silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen tutuksuz şüpheli hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Son dakika gündem: Sosyal medyadan terör propagandasına 5 yıla kadar hapis istemi
15.09.2020 10:29 | Son Güncelleme: 15.09.2020 10:29

Adana'da silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen tutuksuz şüpheli hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Sosyal medyada silahlı terör örgütünü destekleyen ve örgüt propagandası içeren paylaşımlar yaptığı tespit edilen şüpheli C.B. hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısının, tutuksuz şüpheliyle ilgili "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla hazırladığı iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan inceleme sonucu kabul edildi.

İddianamenin değerlendirme bölümünde, şüphelinin paylaşımlarıyla silahlı terör örgütü PKK/KCK'yı, eylem ve yöntemlerini meşru gösterici tutum içinde olduğu belirtildi.

İddianamede savunmasına yer verilen şüpheli C.B. ise suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi.

Şüpheli C.B'nin 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

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Kaynak: AA

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