Son dakika gündem: Son 24 saatte korona virüsten 58 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika gündem: Son 24 saatte korona virüsten 58 kişi hayatını kaybetti

Son dakika gündem: Son 24 saatte korona virüsten 58 kişi hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 58 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 12 bin 381 de yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 58 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 12 bin 381 de yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vaka sayılarındaki artış devam ediyor. Bu durum hastaneye yatışlara da yansıyabilir. Bundan korunmanın yolu tedbirlere uymak ve aşı olmak. Vakit kaybetmeyin aşınızı olun. Tedbirden taviz vermeyin" dedi.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 24 Temmuz'da açıklanan 24 saatlik verilere göre 12 bin 381 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 58 oldu. Bir günde toplam 221 bin 463 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 5 bin 383 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 63,44 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 36,19 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 65 milyon 594 bin 807e yükseldi.

Aşılamada ilk sırada Muğla var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 84,9 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Çanakkale, Kırıklareli Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir Aydın, İzmir ve Tekirdağ takip etti.

En düşük aşılama Bitlis'te

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 35,8 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Bitlis'i sırasıyla Şanlıurfa, Mardin, Siirt Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır takip etti.

(Ali Nargüner/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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