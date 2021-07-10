Son dakika gündem: Son 24 saatte korona virüsten 37 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika gündem: Son 24 saatte korona virüsten 37 kişi hayatını kaybetti

Son dakika gündem: Son 24 saatte korona virüsten 37 kişi hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 37 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 5 bin 217'de yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 37 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 5 bin 217'de yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 10 Temmuz'da açıklanan 24 saatlik verilere göre 5 bin 217 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 37 oldu. Bir günde toplam 224 bin 184 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 5 bin 217 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalaması yüzde 60,56 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 27,34 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 57 milyon 407 bin 028'e yükseldi.

AŞILAMADA İLK SIRADA MUĞLA VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 81,9 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Eskişehir, Amasya, Aydın, İzmir ve Bilecik takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA BİTLİS'TE

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 31,1 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Bitlis'i sırasıyla Siirt, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Muş, Batman, Şırnak, Bingöl ve Ağrı takip etti.

"BİR AN EVVEL AŞINIZI OLUN"

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün mavi kategoriye eklenen ilimiz olmadı. Tüm illerimizde aşılanma oranını artırmadan toplumsal bağışıklık elde edemeyiz. Biran evvel aşınızı olun" dedi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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