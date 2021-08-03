Son dakika gündem: Son 24 saatte korona virüsten 126 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika gündem: Son 24 saatte korona virüsten 126 kişi hayatını kaybetti

Son dakika gündem: Son 24 saatte korona virüsten 126 kişi hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 126 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 24 bin 832'de yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 126 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 24 bin 832'de yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 2 Ağustos'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 24 bin 832 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 126 oldu. Son 1 günde toplam 256 bin 163 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 6 bin 243 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 66,42 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 44,67 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 74 milyon 67 bin 511'e yükseldi.

Aşılamada ilk sırada Muğla var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 88,2 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, Tekirdağ ve İzmir takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa'da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 40,3 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı Mardin, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Siirt, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır takip etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Günlük vaka sayısı 25 bine yaklaştı. Salgınla mücadelenin kurallarına uyarsak ve aşımızı yaptırırsak salgına son vermek için harekete geçmiş oluruz. İlk doz aşılar gibi, zamanı gelmiş ikinci ve üçüncü doz aşılar da son derece önemli" dedi.

(Mehmet Kalay/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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