Son dakika gündem: Somali'de yolcu otobüsüne bombalı saldırı: 10 ölü - Haberler
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Son dakika gündem: Somali'de yolcu otobüsüne bombalı saldırı: 10 ölü

AA, Tufan Aktaş - Güncel
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Son dakika gündem: Somali'de yolcu otobüsüne bombalı saldırı: 10 ölü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Somali'de yola yerleştirilen el yapımı patlayıcının bir yolcu otobüsünün geçişi sırasında patlaması sonucu en az 10 kişi hayatını kaybetti.

Somali'de yola yerleştirilen el yapımı patlayıcının bir yolcu otobüsünün geçişi sırasında patlaması sonucu en az 10 kişi hayatını kaybetti.

Somali Ulusal Televizyonunun (SNTV) haberine göre, Jubaland eyaletinin Kismayo kenti dışında yolcu otobüsünün geçişi sırasında el yapımı patlayıcı infilak etti.

Patlamada en az 10 sivil hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Ülkenin güneyindeki bazı köy ve kasabaları elinde bulunduran terör örgütü Eş-Şebab, sık sık başkent Mogadişu ve büyük kentlerdeki güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan bombalı saldırılar düzenliyor.

AA / Tufan Aktaş - Güncel

Somali, Güncel, Haber

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