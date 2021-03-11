Somali Cumhurbaşkanına 3 günlük yas
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Somali Cumhurbaşkanına 3 günlük yas

11.03.2021 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2021 12:24
Somali Cumhurbaşkanına 3 günlük yas

Somali'den gelen son dakika haberlerine göre eski kovid-19 salgını nedeni ile ölen Somali Cumhurbaşkanı Ali Mahdi Muhammed için 3 günlük yası, yeni Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu tuttu.

Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybeden eski Somali Cumhurbaşkanı Ali Mahdi Muhammed için 3 günlük yas ilan etti.

Cumhurbaşkanı Fermacu, yaptığı açıklamada, "Ülkemiz ve Somali halkı için gösterdiği çabalar için eski Cumhurbaşkanımızın ölümünden duyduğumuz üzüntüyü göstermek amacıyla bayrağımızı 3 günlüğüne yarıya indiriyoruz." ifadesini kullandı.

Merhumun ailesine, arkadaşlarına ve Somali halkına taziyelerini ileten Fermacu, eski Cumhurbaşkanı Muhammed'in ülkeyi yönetme ve yeniden inşa etme konusunda kilit rol oynadığını hatırlattı.

Ali Mahdi Muhammed, 1939 yılında Orta Şabelle bölgesindeki Jowhar kasabasında doğdu. İlk eğitimini Mogadişu'da, yüksek öğrenimini de Mısır'da tamamladı.

Kariyerine iş adamı olarak başlayan Muhammed, 1968'de milletvekili seçimlerine katılarak siyasete girdi.

Siad Barre rejimi 1991'de çöktükten sonra Ali Mahdi Muhammed, 26 Ocak 1991'den 3 Ocak 1997'ye kadar Somali Cumhurbaşkanı olarak görev yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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