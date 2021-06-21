Son dakika gündem: Sokak müzisyenlerinin köpeklerden kaçma anı kamerada
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Son dakika gündem: Sokak müzisyenlerinin köpeklerden kaçma anı kamerada

Son dakika gündem: Sokak müzisyenlerinin köpeklerden kaçma anı kamerada
Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre ANTALYA'da sokak sanatçılarının köpeklerden korkup kaçtığı anlar, çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

ANTALYA'da sokak sanatçılarının köpeklerden korkup kaçtığı anlar, çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Konyaaltı ilçesi Uluç Mahallesi'ndeki bir sokakta, üç müzisyen, klarnet ve darbuka çaldı. Bu sırada sokak köpekleri de havlayarak koşmaya başladı. Müzik yapmaya devam eden müzisyenler, köpeklerin kendilerine doğru geldiğini fark edince hızlıca otomobillerine binip uzaklaştı. O anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


Son dakika gündem: Sokak müzisyenlerinin köpeklerden kaçma anı kamerada
Son dakika gündem: Sokak müzisyenlerinin köpeklerden kaçma anı kamerada
Son dakika gündem: Sokak müzisyenlerinin köpeklerden kaçma anı kamerada
Son dakika gündem: Sokak müzisyenlerinin köpeklerden kaçma anı kamerada
Son dakika gündem: Sokak müzisyenlerinin köpeklerden kaçma anı kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları

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