Son dakika gündem: Sokağa çıkma kısıtlaması
12.02.2021 21:49 | Son Güncelleme: 12.02.2021 21:54
Gelen son dakika haberine göre Sokağa çıkma kısıtlaması 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı Trafikte ilerleyen otobüs ve araçlar ANKARA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu.
Sokağa çıkma kısıtlaması
15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı
Trafikte ilerleyen otobüs ve araçlar ANKARA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Akkaya