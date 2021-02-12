Son dakika gündem: Sokağa çıkma kısıtlaması
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Son dakika gündem: Sokağa çıkma kısıtlaması

12.02.2021 21:49 | Son Güncelleme: 12.02.2021 21:54

Gelen son dakika haberine göre Sokağa çıkma kısıtlaması 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı Trafikte ilerleyen otobüs ve araçlar ANKARA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu.

Sokağa çıkma kısıtlaması

15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı

Trafikte ilerleyen otobüs ve araçlar ANKARA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu.

Son dakika gündem: Sokağa çıkma kısıtlaması
Son dakika gündem: Sokağa çıkma kısıtlaması
Son dakika gündem: Sokağa çıkma kısıtlaması
Son dakika gündem: Sokağa çıkma kısıtlaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Akkaya

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