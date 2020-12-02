Son dakika gündem: Sokağa çıkma kısıtlaması
02.12.2020 21:22 | Son Güncelleme: 02.12.2020 21:26
Edinilen son dakika gelişmesine göre Kent merkezindeki saat kulesinden görünüm Cadde ve sokaklardan görünüm AKSARAY - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Kent merkezindeki saat kulesinden görünüm
Cadde ve sokaklardan görünüm
AKSARAY - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut