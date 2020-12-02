Son dakika gündem: Sokağa çıkma kısıtlaması

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kent merkezindeki saat kulesinden görünüm Cadde ve sokaklardan görünüm AKSARAY - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, sokağa çıkma kısıtlaması başladı.