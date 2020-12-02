Son dakika gündem: Sokağa çıkma kısıtlaması
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Son dakika gündem: Sokağa çıkma kısıtlaması

02.12.2020 21:22 | Son Güncelleme: 02.12.2020 21:26

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kent merkezindeki saat kulesinden görünüm Cadde ve sokaklardan görünüm AKSARAY - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Kent merkezindeki saat kulesinden görünüm

Cadde ve sokaklardan görünüm

AKSARAY - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Son dakika gündem: Sokağa çıkma kısıtlaması
Son dakika gündem: Sokağa çıkma kısıtlaması
Son dakika gündem: Sokağa çıkma kısıtlaması
Son dakika gündem: Sokağa çıkma kısıtlaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

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