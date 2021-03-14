Son dakika gündem: Söğütlü'de Kovid-19 denetimleri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika gündem: Söğütlü'de Kovid-19 denetimleri

14.03.2021 12:51 | Son Güncelleme: 14.03.2021 12:58
Son dakika gündem: Söğütlü'de Kovid-19 denetimleri

Son dakika haber... Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri devam ediyor.

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri devam ediyor.

Söğütlü Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmet Yıldız, Söğütlü İlçe Emniyet Amiri Ümit Karatepe'yi makamında ziyaret ederek Kovid-19 denetimleriyle ilgili görüşme gerçekleştirdi.

Yıldız, yaptığı açıklamada, polis ekipleriyle denetim gerçekleştirdiklerini belirterek esnafın tedbirlere uymasının kendilerini mutlu ettiğini kaydetti.

Yıldız, denetimlerin devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erol Ulu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Hulusi Akar Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Aleyna Tilki Acun Ilıcalı Ferhan Şensoy İbrahim Tatlıses
Spor Hakan Kutlu Ersun Yanal Emre Belözoğlu Josef De Souza İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Söğütlü'de Kovid-19 denetimleri - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2021 13:01:41. #1.14#
title