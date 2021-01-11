Sivas Valisi Ayhan Koronavirüs aşılaması yakında başlayacak
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Sivas Valisi Ayhan Koronavirüs aşılaması yakında başlayacak

11.01.2021 14:25 | Son Güncelleme: 11.01.2021 14:31
Sivas Valisi Ayhan Koronavirüs aşılaması yakında başlayacak

SİVAS Valisi Salih Ayhan, koronavirüs sürecinde Çin'den getirilen aşıların illeri dağıtımının yapıldığını ve Sivas'a da geldiğini belirterek, "İlk olarak sağlık çalışanlarına uygulanacak" dedi.

SİVAS Valisi Salih Ayhan, koronavirüs sürecinde Çin'den getirilen aşıların illeri dağıtımının yapıldığını ve Sivas'a da geldiğini belirterek, "İlk olarak sağlık çalışanlarına uygulanacak" dedi.

Sivas Valiliği, 'Basınla biz bize' adı altında 2020 yılı değerlendirme toplantısı düzenlendi. Programda Vali Salih Ayhan yıl içerisinde yapılan çalışmalar ile planlanan projeler hakkında basını bilgilendirdi. 

Soru-cevap şeklinde devam eden programda koronavirüs aşı süreci ile ilgili soruyu cevaplandıran Vali Ayhan illere aşı dağıtımının yapıldığını belirterek, "Aşılar geldi stoklarımızda ve hazırlıklarımız devam ediyor. Sağlık çalışanlarımız öncelikli olarak aşıları olacak. Koronavirüs geçiren vatandaşlarımız aşı olmayacak. Sağlık çalışanlarımızdan sonra emniyet ve jandarma mensupları, 65 yaş üstü vatandaşlar ve kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımız aşıları öncelikli olacak" dedi.

'AŞILAMA YAKINDA BAŞLAYACAK'

Toplumun yarısında aşıya karşı olumsuz bir ön yargı bulunduğunu ifade eden Ayhan, "Maalesef, yaptığımız ön çalışmaya göre yüzde 50 aşı olmak isteyen varken yüzde 50 aşı olmak istemeyenler var. Usul ve esaslar net olarak çıkmadı. Yakında, belki de bu hafta içerisinde genel çerçeve belli olacak. Halk, aile hekimliklerinde mi muayene olacak yoksa randevu mu alacak, bu konuda bir planlama yapılıyor. Şu an illere bu konuda taksimatlar yapıldı ve ilimize geldi. Aşılama yakında başlayacak. Net bir süre şu an belli değil. Bu hafta bu süreç daha somut bir şekilde netleşir diye bekliyorum" dedi.

Kendisinin de aşı olacağını ifade eden Ayhan, "Ben şu ana kadar virüs kapmadım. Dikkat ettik bir şekilde bulaşmadı. Ama bu bulaşmayacağı anlamına gelmez. Ben de aşı mutlaka olacağım" dedi.

Program sonunda  basın kuruluşlarını temsil eden gazetecilere 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü çerçevesinde plaket takdim edildi. 

Sivas Valisi Ayhan Koronavirüs aşılaması yakında başlayacak
Sivas Valisi Ayhan Koronavirüs aşılaması yakında başlayacak
Sivas Valisi Ayhan Koronavirüs aşılaması yakında başlayacak
Sivas Valisi Ayhan Koronavirüs aşılaması yakında başlayacak
Sivas Valisi Ayhan Koronavirüs aşılaması yakında başlayacak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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