Son dakika gündem: Sivas'ta zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Haberler

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Son dakika gündem: Sivas'ta zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

AA, Halife Yalçınkaya - Güncel
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Son dakika gündem: Sivas'ta zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Bir son dakika haberine göre Sivas'ta üç aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

KAYSERİ (AA) - Sivas'ta üç aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Sivas- Kayseri kara yolu Taşlıdere mevkisinde C.D. (23) yönetimindeki 34 DMA 003 plakalı otomobil ile H.D. (41) idaresindeki 60 EH 098 plakalı otomobil ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 38 DU 334 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazanın ardından C.D'nin aracı yol kenarına savruldu.

Kazada C.D. H.D. ve aracında bulunan Ö.K.D. (12) yaralandı.

Yaralılar, kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

AA / Halife Yalçınkaya - Güncel

Otomobil, Kayseri, Sivas, Güncel, Haberler

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