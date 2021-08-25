Son dakika gündem: Sivas'ta tamir ettiği kamyonunun altında kalan kişi öldü
Bir son dakika haberine göre Sivas'ın Zara ilçesinde tamir ettiği kamyonun altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Sivas'ın Zara ilçesinde tamir ettiği kamyonun altında kalan kişi hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Şerefiye köyünde kamyonunu tamir eden Ş.Y. (64) krikonun kayması sonucu lastiğin altında kaldı.
Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, kamyonun altından çıkartılan Ş.Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer