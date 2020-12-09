Sanayi sitesinde çıkan yangında 3 dükkanda hasar oluştu
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Sanayi sitesinde çıkan yangında 3 dükkanda hasar oluştu

09.12.2020 01:51 | Son Güncelleme: 09.12.2020 02:18

Sivas'ta sanayi sitesinde çıkan yangında 3 dükkanda hasar meydana geldi.

Sivas'ta sanayi sitesinde çıkan yangında 3 dükkanda hasar meydana geldi.

4 Eylül Sanayi Sitesi'nde bir PVC üretimi yapan dükkanın çatısında çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle mutfak dolabı imalatı yapılan iki dükkanın çatısına sıçradı.

Duman ve alevleri görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri yaklaşık bir saat süren çalışma sonucu yangını kontrol altına alarak söndürdü.

İş yerlerinde hasar oluşan yangında dumandan etkilenen bir itfaiye erine ise sağlık ekipleri müdahale etti.

Sanayi sitesinde çıkan yangında 3 dükkanda hasar oluştu
Sanayi sitesinde çıkan yangında 3 dükkanda hasar oluştu
Sanayi sitesinde çıkan yangında 3 dükkanda hasar oluştu
Sanayi sitesinde çıkan yangında 3 dükkanda hasar oluştu

Kaynak: Anadolu Ajansı

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