Son dakika gündem: Sivas'ta salgın kurallarını ihlal ederek okey oynayan 8 kişiye 3 bin 416 lira ceza
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Son dakika gündem: Sivas'ta salgın kurallarını ihlal ederek okey oynayan 8 kişiye 3 bin 416 lira ceza

21.03.2021 21:25 | Son Güncelleme: 21.03.2021 21:28
Son dakika gündem: Sivas'ta salgın kurallarını ihlal ederek okey oynayan 8 kişiye 3 bin 416 lira ceza

Son dakika haberleri: Sivas'ın Divriği ilçesinde bir iş yerinde okey oynayarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın kurallarını ihlal eden 8 kişiye 3 bin 416 lira ceza kesildi.

Sivas'ın Divriği ilçesinde bir iş yerinde okey oynayarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın kurallarını ihlal eden 8 kişiye 3 bin 416 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Divriği Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinde okey oynatıldığı ihbarı üzerine bu iş yerinde denetim yaptı.

Denetimde İl Hıfzıssıhha Kurul Kararlarına aykırı hareket ederek sosyal mesafe kurallarına uymayan 7 kişi ile iş yeri sahibine 3 bin 416 lira idari ceza uygulanması amacıyla tutanak tutuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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