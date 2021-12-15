Son dakika gündem: Sivas'ta sahte içkiden ölü sayısı 3'e yükseldi

SİVAS'ta sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan Güler Kılıç (42) da hayatını kaybetti. Kentte sahte içkiden ölenlerin sayısı 3'e çıktı.

Zara ilçesinde yaşayan Şakir Deliktaş (62), 3 gün önce alkol aldıktan sonra rahatsızlandı. Zara Devlet Hastanesi'ne başvuran Deliktaş, tedavi altına alındı. Sahte içkiden zehirlendiği anlaşılan Deliktaş, hastanede hayatını kaybetti. Sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle tedavi gören Bülent Ekici (62) de dün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Dün akşam ise alkol aldıktan sonra rahatsızlanarak Zara Devlet Hastanesi'ne başvuran Güler Kılıç, durumunun ağırlaşması ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kılıç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kılıç ile birlikte sahte içkiden ölenlerin sayısı 3'e yükseldi. Aynı hastanede alkol zehirlenmesi şüphesiyle 6 kişinin de halen tedavi gördüğü belirtildi.

Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı - Son Dakika Haberleri

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