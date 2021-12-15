Son dakika gündem: Sivas'ta sahte içkiden ölü sayısı 3'e yükseldi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika gündem: Sivas'ta sahte içkiden ölü sayısı 3'e yükseldi

Son dakika gündem: Sivas'ta sahte içkiden ölü sayısı 3'e yükseldi
Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre SİVAS'ta sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan Güler Kılıç (42) da hayatını kaybetti.

SİVAS'ta sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan Güler Kılıç (42) da hayatını kaybetti. Kentte sahte içkiden ölenlerin sayısı 3'e çıktı.

Zara ilçesinde yaşayan Şakir Deliktaş (62), 3 gün önce alkol aldıktan sonra rahatsızlandı. Zara Devlet Hastanesi'ne başvuran Deliktaş, tedavi altına alındı. Sahte içkiden zehirlendiği anlaşılan Deliktaş, hastanede hayatını kaybetti. Sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle tedavi gören Bülent Ekici (62) de dün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Dün akşam ise alkol aldıktan sonra rahatsızlanarak Zara Devlet Hastanesi'ne başvuran Güler Kılıç, durumunun ağırlaşması ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kılıç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kılıç ile birlikte sahte içkiden ölenlerin sayısı 3'e yükseldi. Aynı hastanede alkol zehirlenmesi şüphesiyle 6 kişinin de halen tedavi gördüğü belirtildi.


Sahte içki içen 4 kişiden biri can verdi, diğeri kör oldu

Sahte içki içen 4 kişiden biri can verdi, diğeri kör oldu

 Son dakika! Yalova'da bir evde ve iş yerinde 2 kişi ölü bulundu

Son dakika! Yalova'da bir evde ve iş yerinde 2 kişi ölü bulundu

Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title