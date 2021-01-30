Son dakika gündem: Sivas'ta park halindeki otomobilde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü
30.01.2021 12:55 | Son Güncelleme: 30.01.2021 12:58
Son dakika haber: Sivas'ta park halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sivas'ta park halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kılavuz Mahallesi'nde sahibinin ismi öğrenilemeyen 58 ABB 055 plakalı park halindeki otomobilin motor kısmında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, araçta hasar oluştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya