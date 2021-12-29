Son dakika gündem: Sivas'ta kalp krizi sonucu vefat eden polis memuru son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
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Son dakika gündem: Sivas'ta kalp krizi sonucu vefat eden polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika gündem: Sivas'ta kalp krizi sonucu vefat eden polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
AA / Cihan Okur - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Sivas'ta kalp krizi geçirerek 46 yaşında hayatını kaybeden polis memuru Murat Civri'nin naaşı, memleketi Amasya'da toprağa verildi.

AMASYA (AA) - Sivas'ta kalp krizi geçirerek 46 yaşında hayatını kaybeden polis memuru Murat Civri'nin naaşı, memleketi Amasya'da toprağa verildi.

Sivas Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen törenin ardından Civri'nin cenazesi, memleketi Amasya'ya getirildi.

Fatih Camisi'nde kılınan namazının ardından Civri'nin naaşı, Tekirdede Mezarlığı'na defnedildi.

Törene, Civri'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı ve Amasya Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt ile vatandaşlar katıldı.

AA / Cihan Okur - Son Dakika Haberleri

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