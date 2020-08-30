Son dakika gündem: Sivas'ta düğünde silahla kazara kendini yaralayan genç öldü
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Son dakika gündem: Sivas'ta düğünde silahla kazara kendini yaralayan genç öldü

Son dakika haberi: Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde düğünde silahla kazara kendini yaralayan genç yaşamını yitirdi.

Son dakika gündem: Sivas'ta düğünde silahla kazara kendini yaralayan genç öldü
30.08.2020 15:45 | Son Güncelleme: 30.08.2020 16:44

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde düğünde silahla kazara kendini yaralayan genç yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, Kalın köyünde dün akşam düğüne katılan F.A. (24), tabancayla havaya ateş etti.

Daha sonra tabancayı beline koymak isteyen F.A, silahının kazara ateş alması sonucu karın bölgesinden yaralandı.

Ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan F.A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Kaynak: AA

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