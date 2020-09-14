Son dakika gündem: Sivas'ta asansöre sıkışan kediyi itfaiye ekibi kurtardı
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Son dakika gündem: Sivas'ta asansöre sıkışan kediyi itfaiye ekibi kurtardı

Son dakika haberlerine göre Sivas'ta ayağı asansöre sıkışan kedi, itfaiye ekibince kurtarıldı.

Son dakika gündem: Sivas'ta asansöre sıkışan kediyi itfaiye ekibi kurtardı
14.09.2020 16:05 | Son Güncelleme: 14.09.2020 16:08

Sivas'ta ayağı asansöre sıkışan kedi, itfaiye ekibince kurtarıldı.

Kardeşler Mahallesi Üniversite TOKİ Blokları'nda sahibinin ismi öğrenilemeyen bir kedinin ayağı, asansöre sıkıştı.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine giden itfaiye ekibi, kediyi sıkıştığı yerden çıkarttı.

Ayağında ezik oluştuğu öğrenilen kedi, sahibi tarafından veterinere götürüldü.

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Kaynak: AA

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