Son dakika gündem: Sivas'ta asansöre sıkışan kediyi itfaiye ekibi kurtardı
Son dakika haberlerine göre Sivas'ta ayağı asansöre sıkışan kedi, itfaiye ekibince kurtarıldı.
14.09.2020 16:05 | Son Güncelleme: 14.09.2020 16:08
Sivas'ta ayağı asansöre sıkışan kedi, itfaiye ekibince kurtarıldı.
Kardeşler Mahallesi Üniversite TOKİ Blokları'nda sahibinin ismi öğrenilemeyen bir kedinin ayağı, asansöre sıkıştı.
Bilgi verilmesi üzerine olay yerine giden itfaiye ekibi, kediyi sıkıştığı yerden çıkarttı.
Ayağında ezik oluştuğu öğrenilen kedi, sahibi tarafından veterinere götürüldü.
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Kaynak: AA