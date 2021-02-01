Son dakika haberi! 3 hasta, kardan yolları kapanan köylerinden ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı
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Son dakika haberi! 3 hasta, kardan yolları kapanan köylerinden ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı

01.02.2021 14:39 | Son Güncelleme: 01.02.2021 15:03

Gelen son dakika haberine göre Sivas'ın Divriği ilçesinde 3 hasta, çetin kış koşullarına rağmen karla mücadele ekiplerinin mücadelesi sayesinde köylerinden hastaneye ulaştırıldı.

Sivas'ın Divriği ilçesinde 3 hasta, çetin kış koşullarına rağmen karla mücadele ekiplerinin mücadelesi sayesinde köylerinden hastaneye ulaştırıldı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kardan kapanan köy yollarını ulaşıma açan ekipler, hastaların hastaneye ulaştırılmasını da sağlıyor.

İlçede etkili olan kar yağışı nedeniyle yolu ulaşıma kapanan Güllüce köyünde rahatsızlanan Y.D'nin yakınları, 112'yi arayarak sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Yoğun kar yağışı yüzenden köye ulaşmakta güçlük çeken sağlık personelinin yardımına İlçe Özel İdare ekipleri koştu.

Ekipler, iş makineleriyle yolu açarak sağlık görevlilerinin hastaya ulaşmasını sağladı.

Kronik hastalığı olduğu öğrenilen Y.D, köyde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla ilçedeki hastaneye götürüldü.

Divriği'ye bağlı Dişbudak ve Akbaba köylerinde de 2 hasta, ekiplerin karlı yolları açmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Son dakika haberi! 3 hasta, kardan yolları kapanan köylerinden ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı
Son dakika haberi! 3 hasta, kardan yolları kapanan köylerinden ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı
Son dakika haberi! 3 hasta, kardan yolları kapanan köylerinden ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı
Son dakika haberi! 3 hasta, kardan yolları kapanan köylerinden ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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