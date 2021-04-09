Son dakika gündem: Sivas Emniyet Müdürlüğünden "176. yıl klibi"
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Son dakika gündem: Sivas Emniyet Müdürlüğünden "176. yıl klibi"

Anadolu Ajansı / Serhat Zafer - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Sivas Emniyet Müdürlüğünden '176. yıl klibi'

Son dakika habere göre Sivas Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla klip hazırladı.

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Sivas Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla klip hazırladı.

Klipte polis kızının İl Emniyet Müdürlüğünü ziyareti ve bir gün içinde yaşadıklarını günlüğüne aktarması yer alıyor.

Emniyetteki tüm birimleri gezerek polislerle sohbet eden kızın, Sivas Valisi Salih Ayhan ve İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan ile karşılaştığı sırada yaşadığı diyalog da klipte bulunuyor.

Polislerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde fedakarca yaptığı görevleri de anlatan polis kızının "şehitler köşesi"ni görünce "Bizlerin güvenliğini sağlamak için, vatanımızı düşmanlardan korumak için şehit düşmüşler. Ne kadar da fedakarca değil mi?" diyerek polis olmaya karar verdiğini söylemesi de klipte yer alıyor.

Sivas Valisi Salih Ayhan, sosyal medya hesabından klibi paylaşarak, "Her daim var ol Türk polisi. Huzur ve güvenliğimiz başta olmak üzere, Kovid-19 ile mücadelede de mesai mefhumu gözetmeden onurla ve gururla çalışan Türk Polis Teşkilatımızın 176. yıl dönümünü tebrik ediyorum. Şehit polislerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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