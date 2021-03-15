Son dakika gündem: Sivas Belediyesi, 180 Şehit yakınını Çanakkale'ye götürecek
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Son dakika gündem: Sivas Belediyesi, 180 Şehit yakınını Çanakkale'ye götürecek

15.03.2021 11:55 | Son Güncelleme: 15.03.2021 12:00
Son dakika gündem: Sivas Belediyesi, 180 Şehit yakınını Çanakkale'ye götürecek

Son dakika haberleri... Sivas Belediyesi, düzenleyeceği gezi programıyla 180 Şehit yakını Çanakkale'ye götürecek.

Sivas Belediyesi, düzenleyeceği gezi programıyla 180 Şehit yakını Çanakkale'ye götürecek.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle Sivas Belediyesi, önemli bir organizasyona imza atıyor. Sivas Belediyesi, şehirdeki şehit yakınlarının ve gazilerin aralarında bulunduğu toplam 180 kişi Çanakkale'ye götürecek. Ulaşımları belediye tarafından tahsis edilen özel uçakla sağlanacak olan heyet, 18 Mart'ta Çanakkale'de olacak. Burada 1915 yılındaki Çanakkale Savaşı'nın izlerini yakından görme imkanına sahip olacak şehit yakınları; Çanakkale Şehitliği başta olmak üzere, Kilitbahir Kalesi, Namazgah Tabyası, Seyit Onbaşı Anıtı ve Deniz Savaşları, Rumeli Mecidiye Tabyası, Şahindere Sargı Yeri Hastane Şehitliği, Çanakkale Şehitler Abidesi, Ertuğrul Koyu Yahya Çavuş Şehitliği gibi mekanlarda tarihe tanıklık edecek. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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