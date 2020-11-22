Son dakika gündem: Siteye giren yılan itfaiye ekiplerince yakalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika gündem: Siteye giren yılan itfaiye ekiplerince yakalandı

22.11.2020 12:51 | Son Güncelleme: 22.11.2020 12:55
Son dakika gündem: Siteye giren yılan itfaiye ekiplerince yakalandı

Gelen son dakika haberine göre Mersin'de yazlık bir sitenin giriş kapısında fark edilen yılan, Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Mersin'de yazlık bir sitenin giriş kapısında fark edilen yılan, Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Mezitli ilçesi Tece Mahallesi'ndeki yazlık bir sitenin özel güvenlik görevlisi, kapıyı açmak amacıyla kullanılan manyetik kart okuyucusunun üzerinde bir yılan olduğunu fark edince, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye giden İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı kurtarma ekipleri, sürüngen aparatları yardımıyla demir kapı üzerinde yakaladıkları yılanı, yerleşim alanı dışına çıkararak ormanlık alandaki doğal yaşam alanına bıraktı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Kaputa giren yavru kediler itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Kaputa giren yavru kediler itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Son dakika haberi | Kanadına misina dolanan gri balıkçıl kuşu itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Son dakika haberi | Kanadına misina dolanan gri balıkçıl kuşu itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Son dakika genel: Araç motoruna sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
Son dakika genel: Araç motoruna sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Donald Trump Abdülhamit Gül Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kutsi İdil Fırat Demet Akalın Mustafa Topaloğlu
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Caner Erkin Lewis Hamilton Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kamu Bursa Ankara Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Siteye giren yılan itfaiye ekiplerince yakalandı - Mersin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.11.2020 12:59:41. #1.14#
title