Son dakika gündem: Siteye giren yılan itfaiye ekiplerince yakalandı

Gelen son dakika haberine göre Mersin'de yazlık bir sitenin giriş kapısında fark edilen yılan, Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Mersin'de yazlık bir sitenin giriş kapısında fark edilen yılan, Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Mezitli ilçesi Tece Mahallesi'ndeki yazlık bir sitenin özel güvenlik görevlisi, kapıyı açmak amacıyla kullanılan manyetik kart okuyucusunun üzerinde bir yılan olduğunu fark edince, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye giden İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı kurtarma ekipleri, sürüngen aparatları yardımıyla demir kapı üzerinde yakaladıkları yılanı, yerleşim alanı dışına çıkararak ormanlık alandaki doğal yaşam alanına bıraktı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı