Şişli'de trafik kazasında 5 kişi yaralandı
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Şişli'de trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Ali Ebubekir Tokcan - Haberler | Güncel

Şişli'de meydana gelen tarotomobil ile taksinin çarpışması sonucu yaralanan 1'i çocuk 5 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Şişli'de meydana gelen tarotomobil ile taksinin çarpışması sonucu yaralanan 1'i çocuk 5 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Kaptanpaşa Mahallesi Darülaceze Caddesi'nde Mecidiyeköy istikametinde seyreden Merve Coşgun idaresindeki 34 DIE 562 plakalı araç, kontrolden çıkarak, karşı yönden gelen İbrahim Abanoz yönetimindeki taksiye çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, Merve Coşgun ve taksi sürücüsü İbrahim Abanoz ile takside bulunan 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Şişli'de trafik kazasında 5 kişi yaralandı
Şişli'de trafik kazasında 5 kişi yaralandı
Şişli'de trafik kazasında 5 kişi yaralandı
Şişli'de trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ebubekir Tokcan

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